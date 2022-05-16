【Britney Spears】宣布流產 自責不應過早公布有喜

美國天后 Britney Spears上月宣布懷上第3胎，並形容胎兒是奇跡寶貝。惟Britney Spears和未婚夫近日宣布不幸流產，並指或許應待情況更穩定才公開懷孕消息。Britney Spears指，未來將繼續嘗試「造人」，但現時希望有私人空間面對難關。

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現年40歲的Britney Spears去年和拍拖近5年的28歲男友Sam Asghari 訂婚，上月更宣布懷孕。Britney Spears稱胎兒為「奇跡寶貝」（miracle baby），可見她的期待心情。惟Britney Spears上周六（14日）和男友在社交平台Instagram發表聯合聲明，宣布在懷孕早期流產。

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Britney Spears表示，現時狀況對於所有父母而言是十分心碎。兩人自責或應等情況更穩定才宣布喜訊，但當時兩人已過於興奮。雖然悲痛萬分，但Britney Spears稱未來將繼續嘗試「造人」，對彼此的愛是力量的來源。

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帖文一出引來即引來大量關注，男友亦在帖文下留言安慰，稱「將很快會有另一個奇跡」。美國名媛Paris Hilton及女歌手Christina Perri亦留言表示，對她的流產感到遺憾。

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責任編輯：李俊儀