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【品牌破產】日本老牌音響設備品牌安橋申請破產　香港亦有售其產品

商業 19:30 2022/05/15

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1946年成立的日本老牌音響設備製造商安橋（Onkyo），近年銷售變差及不斷虧損，繼上年8月下市後，近日終向法院申請破產。（法新社圖片）

1946年成立的日本老牌音響設備製造商安橋（Onkyo），近年銷售變差及不斷虧損，繼上年8月下市後，近日終向法院申請破產，總負債規模約31億日圓（約1.82億港元），主因是品牌無法追上新一代聽音樂方式的變化。

【按摩院復市】按摩業生意漸回復　達至第5波疫情前6至7成

安橋2間子公司已在3月申請自願破產，自此之後，安橋除了管理1間已出售的子公司外，基本上已停止所有業務。安橋發言人表示，公司試圖以較小規模維持業務，但無法阻止現金流問題持續惡化。

成立於1946年的安橋，是日本家喻戶曉的揚聲器、唱片及立體音響設備品牌。但隨著iPod和智能手機流行，市場在2000年起萎縮，導致安橋的收益逐年下滑。

安橋於去年9月將其核心家庭視聽設備業務，出售予聲寶（Sharp）和美國的Voxx International，並將其耳塞式及耳罩式耳機業務賣給投資基金。夏普和Voxx的合資企業預計將繼續使用Onkyo品牌。安橋發言人表示：「我們嘗試了所有方式繼續營業，但仍無法償還債務。」

帝國徵信調查（Teikoku Databank），其大阪地區辦事處研究部負責人柾木祐二表示：「安橋試圖以耳罩式耳機等各種業務維持收益，但措施成效不大，亦錯失了最佳轉型時機」。

現時，香港的大型連鎖店仍有出售安橋的音響設備產品，暫未知日本方何時停產。

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責任編輯：李智美

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