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南韓專家料北韓疫情更嚴峻 死亡率恐更高

環球社會熱點 19:15 2022/05/15

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北韓上周首次承認當地有新冠肺炎確診患者，當地隨之爆發疫情。雖然已知北韓境內流傳的是被外界認為更溫和的Omicron變種病毒，但有南韓專家指，北韓之前未有經歷新冠疫情，Omicron在當地的威力可能更強大。專家更指，疫情或會在一段時間後回落，但其後可能再次爆發。

北韓增近30萬發燒 累計42死 【下一頁】

南韓高麗大學（Korea University）傳染病學教授金宇柱（Kim Woo-joo，音譯）表示，各國Omicron疫情致死率降低主要原因是民眾因先前感染或因接種疫苗獲得免疫。若之前有關北韓未有接種新冠疫苗、治療方法等報道屬實，那麼北韓全體民眾首度面臨疫情衝擊，所有人將十分容易受感染。

金宇柱指，北韓醫療保健服務有限，弱勢社群比例很高，獲得疫苗及抵抗病毒藥物等關鍵資源機會更低，上述因素或會造成災難性後果。國際疫苗組織（International Vaccine Institute）總幹事Jerome H. Kim亦指，北韓今年較早有關於糧食短缺的報道，出現營養不良機會較高，所有人將面臨更高的住院及死亡風險。

北韓增逾17萬宗發燒 單日多21死 金正恩：建國最大災難 【下一頁】

南韓國家癌症中心附屬和平醫療機構近期對脫北者調查顯示，41%人士指在北韓患病期間無法就醫，逾半人更指從未接種疫苗。Jerome H. Kim指，在很大部分人口染疫後，北韓疫情或會回落，但Omicron變種自然感染所得免疫力維持時間不長久，亦未能阻止新BA.5等新變種，當地疫情或會再次爆發。

南韓天主教大學（Catholic University of Korea）教授Paik Soon-young認為，若未有醫療協助，北韓將無法渡過是次疫情。他更指，由於北韓長期受饑荒困擾，能否實現大規模封城亦令人懷疑，指北韓現階段目標應該是盡量減少死亡人數。

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責任編輯：李俊儀

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