▲ 【中國經濟】習近平：共同富裕首要是把蛋糕做大 再提「防止有些資本野蠻生長」

內地官媒報道，中共總書記習近平在黨內雜誌《求是》發表《正確認識和把握我國發展重大理論和實踐問題》文章。習近平文中至少提及「共同富裕」、把握資本特性和規律、糧食、碳中和4大宏觀經濟議題。習近平指，實現共同富裕目標首要是把「蛋糕」做大做好，然後經合理制度安排切好分好，並重提資本野蠻生長風險，強調要發揮資本積極作用，同時有效控制資本消極作用，為資本設置「紅綠燈」。

在共同富裕上，習近平稱，共同富裕是中國特色社會主義的本質要求，首要在推動高質素發展「中強化就業優先導向」，提高經濟增長的就業帶動力，支持中小微企業發展，不斷壯大實體經濟，提高勞動者質素。發揮分配的功能和作用，處理好效率和公平關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。完善公共服務政策制度體系，堅持盡力而為、量力而行，重在提升公共服務水平，在教育、醫療、養老、住房等人民群眾最關心的領域精準提供基本公共服務。

近期內地多次提及平台經濟監管正常化，較少提及資本無序擴張問題。習近平在最新文章指，仍要依法加強對資本的有效監管，支持和引導資本規範健康發展，堅持和完善社會主義基本經濟制度，「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

習近平：加強糧食自給率 碳中和目標堅定不移

糧食等初級產品上，習近平稱，保障好初級產品供給是重大戰略問題，必須及早調整，確保供應安全，堅持節約優先，增強國內資源生產保障能力，優化海外資源保障能力，確保口糧絕對安全、穀物基本自給，提高油料、大豆產能和自給率。

中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，我們的飯碗應該主要裝中國糧

習近平也提及綠色低碳發展，他表示，實現碳達峰碳中和目標要堅定不移，但不可能畢其功於一役，但也形容要「立足以煤為主的基本國情」，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，加風先進技術應用，加快形成減污降碳的激勵約束機制。

相關文章：

【中國經濟】瑞銀指內地疫情及封控措施為經濟帶來挑戰 下調今年中國GDP增長預測至5%以下

【大行看法】大摩：「動態清零」使中國經濟短期低速運行 亞洲國家受惠重新通關所帶動、通脹料於第3季見頂

【中國經濟】中國「大好友」羅奇唱淡 料中國經濟不能達成5.5%增長目標