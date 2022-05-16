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【新世界系】富通推新自願醫保產品「悅康保」　今年擬與新世界加強交叉銷售

Hot Talk 12:00 2022/05/16

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富通推新自願醫保產品「悅康保」，並與母企新世界合推「FTLife 360° Power Up」。富通保險品牌發展及傳訊副總裁林曉慧（左）及富通保險首席產品總監關珮妍（右）。

富通宣佈推出其第4隻自願醫保產品「悅康保」，主打中高端市場，賣點為保障限額以每傷病每保單年度為準則，並為常見嚴重疾病包括主要癌症、嚴重心臟病，以及任何被宣佈為國際關注的突發公共衛生事件之疾病如新冠病毒病，提供雙倍保障總額，每傷病每保單年度保障總額高達160萬港元。

該計劃標榜保障全球適用、不設細項賠償限額，以及覆蓋全球住院及門診之中醫治療，同時為精神科治療設每傷病每保單年度高達25萬港元的大額保障。

富通指成功投保「悅康保」，可享每年16%無索償折扣，至首次索償後的保單週年日為止，並設一家投保額外無索償折扣，總折扣率高達20%。 

「傳家寶」與「守護168」共佔約半新造保費

被問到富通去年哪類產品較受歡迎，富通保險首席產品總監關珮妍指，儲蓄產品「傳家寶」與危疾保「守護168」兩者合共已佔據富通約半新造保費。她解釋，「傳家寶」可無限次轉換受保人，而「守護168」因對受保人作定額賠償，與實報實銷醫療保險可互相補足，故亦深受客戶歡迎。

另外，保監局早前引入全新產品類別保障型投資相連壽險（簡稱PLP），關珮妍指富通已向保監及證監遞交申請推出該產品。

今年擬與新世界加強交叉銷售

2018年被新世界旗下新創建 （00659） 附屬公司收購、並於翌年正式加入該集團的富通保險，近期宣佈透過與新世界旗下業務單位推出「FTLife 360° Power Up」計劃，現有客戶於推廣期內成功登記為KLUB11會員，有機會享有玩樂、購物及餐飲優惠。

富通保險品牌發展及傳訊副總裁林曉慧表示，新世界為富通帶來接觸前者超過300萬客戶群的機會，富通於加入集團的早期做了很多客戶關係管理（CRM）的融合工作，今年兩者會加強交叉銷售。

關珮妍補充指，保險業現時講求客戶體驗，故富通期望憑藉新世界的資源，提升產品服務配套，又表示不論本港與內地通關與否，富通一直重視本港市場。

【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（歡迎觀眾問股）

相關文章：

【新世界系】富通保險推「現有客戶 K Dollar 加倍賞」　投保指定計劃並達指定保費賺最多2000 K Dollar

【新創建旗下】富通保險：去年首年年化保費收入按年升19%　優於行業整體增長

記者：余倩敏

 

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醫療保險 富通保險 自願醫保 新世界

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