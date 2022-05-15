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土耳其未阻瑞典芬蘭入北約 冀合作打擊恐怖活動

環球社會熱點 18:30 2022/05/15

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北歐兩國瑞典與芬蘭因俄烏戰爭，更積極尋求加入北約。成員國之一的土耳其表示，未阻止兩國加入北約，但希望與兩國商討如何合作打擊恐怖主義活動。土耳其外長恰武什奧盧亦與瑞典及芬蘭外長會面，希望解決3方分歧。

若芬蘭瑞典申請 德稱將速批准北約成員資格 【下一頁】

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）上周五（13日）突然宣稱，不會支持芬蘭及瑞典加入北約（NATO），指控兩國為眾多恐怖主義組織的基地。總統發言人兼高級外交政策幕僚卡林（Ibrahim Kalin）上周六（14日）受訪時表明，土耳其未為兩國加入北約關門，強調只提出攸關土耳其國家安全的憂慮。

卡林表示，被土耳其﹑歐盟及美國認證戚恐怖組織的庫爾德工人黨（PKK）在歐洲接受金援及招募人員，而且在瑞典特別活躍。卡林表明土耳其要求十分明確，瑞典與芬蘭必須阻止PKK在當地繼續存在。

【烏克蘭戰爭】普京指芬蘭破壞軍事中立 尋入北約是錯誤 【下一頁】

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）同日與瑞典及芬蘭外長會面，希望在兩國尋求加入北約前，解決3方之間的分歧，並點名表明不接受任何新北約成員國支持PKK。恰武什奧盧指出，多數土耳其民眾反對兩國加入北約，並要求政府阻止。

芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）表示，有信心可以與土耳其達成共識解決分歧。瑞典外交部長林德（Ann Linde）則表示，會尋求解決任何誤解。

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責任編輯：吳漢培

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