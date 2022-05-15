【石油巨企】沙特阿美首季多賺82%至逾3000億港元

俄羅斯入侵烏克蘭令油價升勢加劇，沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Aramco）公佈首季業績，季度盈利按年增82%至395億美元（約3100億港元），更勝市場預期的385億美元，為沙特阿美2019年上市後最好季度表現，維持派息總額188億美元，並擬以「10送1」比例派發紅股。

不單受惠油價年內增45%，而且公司聯同油組成員國OPEC+增產，沙特阿美上季收入按年增71.6%至1245億美元，季內日均產油按年增兩成至1020萬桶。據目前OPEC+協議，沙特阿美到今年9月前仍會增加產油量。

受惠今年油價高企和地緣政治因素，資金追入產油前景明朗，沙特阿美年內股價累升29%，上周取代蘋果公司（美：AAPL），成為全球市值最高的上市公司。

沙特阿美主席Amin H. Nasser指出，對全球能源轉型感到非常樂觀，長遠繼續關注能源安全問題。

除了上游產油業務，沙特阿猛也在擴大下游業務，包括擬收購位於波蘭但斯克煉油廠30%股權，也擬與中資企業北方華錦化學工業、盤錦鑫誠實業合作，在中國投資煉油廠，預計每日產能涉及30萬桶油。

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