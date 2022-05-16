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【按摩院復甦】新派按摩主攻年輕客群　生意額已回復疫前近7成水平

商業 11:00 2022/05/16

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有主攻年輕客群的商戶負責人表示，不良姿勢引致的痛症療程甚受歡迎。（資料圖片）

按摩院於4月21日重開後，生意逐漸回復至疫前水平，有主攻年輕客群的商戶負責人表示，不良姿勢引致的痛症療程甚受歡迎。

皇玥旗下新品牌明玥開幕　攻兒童食品市場

青森負責人陳小姐反映，近日的生意額已回復至疫前近7成水平。該企走日式風格，客群主要為年輕人，人均消費約1000元至1500元。

她認為，近年年輕人對按摩需求的增長速度甚快，大部分更是剛踏入社會的上班族。用電子器材的不良姿勢令他們易有痛症問題，故推出的按摩療程均以該方向為主。

陳又提到，年輕客群花錢較豪爽，惟對店舖環境要求亦更高，故當初特地走和風簡約路線，又推出二人同行等優惠吸客。

料6月生意表現更佳

專門經營孕婦按摩的sbeauty，其負責人梁小姐表示，5月生意額按月增長約8成，近日的預約已滿，料6月表現更佳。

她反映，現代女性對孕期保養的需求增多，已逐漸成為潮流。按摩療程包括產前產後，主要用作緩解孕婦的身體不適。梁指出：「現代人多有痛症問題，女性懷孕期間更經常受腰酸背痛困擾，所以有不少年輕孕婦找專門療程放鬆肌肉」。

即將踏入夏季，梁表示正計劃加推足浴按摩吸客，並以優惠價搭配已有療程。她表示，孕婦亦容易受足痛或腫脹困擾，故預料反應不俗，料生意額可再升約1成。

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責任編輯：李智美

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