▲ 【TWTR】馬斯克置頂帖文教關閉Twitter推文推薦功能 「你不自知地被演算法控制」

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）上周五宣布暫緩Twitter（美：TWTR）收購交易，待核實Twitter假帳戶的數據，觸發Twitter股價大跌一成。即使交易暫停，馬斯克繼續不遺餘力試圖改變該社交平台，他最新在Twitter帳戶置頂推文，指示用戶如何關閉由Twitter演算法推薦首頁消息，改為把最新推文置頂。

你不為意地受到演算法控制 （You are being manipulated by the algorithm in ways you don’t realize.）

馬斯克形容，更改用戶設定而不被演算法主導是很重要的修正。他其後補充，他不是對演算法抱有惡意，但指出社交平台演算法傾向把用戶想看的內容放在最前，變相不經意間操縱或放大用戶已有觀點。

馬斯克指出，更改Twitter推文放置設定只須三步，包括：1）在應用程式按「首頁」，2）按右上角星星標誌，3）選擇「最新推文」。

他表示，除了加深用戶已有觀點，演算法本身也可有錯誤（bugs），認為開源是解決信任和功效的方法。

帖文推薦演算法是社交平台吸引用戶增加平台使用時長的方式，但近年愈來愈多批評，有關演算法引致用戶停在「同溫層」，加深極端立場。不過，相對另一社交平台Facebook和Instagram，Twitter更改推文推薦設定已來得簡單和自主。

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