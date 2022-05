【TWTR】馬斯克置頂帖文教關閉Twitter推文推薦功能　「你不自知地被演算法控制」

特斯拉(Tesla,美:TSLA)創辦人馬斯克(Elon Musk)上周五宣布暫緩Twitter(美:TWTR)收購交易,待核實Twitter假帳戶的數據,觸發Twitter股價大跌一成。即使交易暫停,馬斯克繼續不遺餘力試圖改變該社交平台,他最新在Twitter帳戶置頂推文,指示用戶如何關閉由Twitter演算法推薦首頁消息,改為把最新推文置頂。

你不為意地受到演算法控制

(You are being manipulated by the algorithm in ways you don’t realize.)