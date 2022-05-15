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若芬蘭瑞典申請 德稱將速批准北約成員資格

環球社會熱點 17:46 2022/05/15

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芬蘭上周表示，需立即申請加入北約。北約成員國德國表示，若芬蘭及瑞典決定申請加入，德國已作好準備快速批准兩國成員國資格。挪威表示，若芬蘭及瑞典申請加入北約將絕對歡迎，荷蘭亦認同挪威說法。

普京指芬蘭破壞軍事中立 尋入北約是錯誤 【下一頁】

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）周日（15日）表示，若芬蘭及瑞典決定申請加入北約，德國已做好準備，迅速審批兩國成員資格。貝爾伯克周末正出席G7會議，她透露已在會議期間和北約成員國外長交流，大家在相關議題上想法一致。

國家申請加入北約批准期或長達一年，期間申請國不會受北約第5條款保護。貝爾伯克同時強調，當局需給予兩國安全保障，不得有灰色地帶。

俄羅斯停供電芬蘭 指月初起拖欠進口電費 【下一頁】

至於另一北約成員國挪威，外長Anniken Huitfeld上周六（14日）表示，若芬蘭及瑞典決定申請加入北約，挪威將百分百支持。她指，兩國決定將加強北約合作，並形容將會是歷史性時刻。荷蘭外長Wopke Hoekstra認同她的看法，並指所有北約成員國展示團結非常重要。

北約條款規定，任何成員國資格變動皆需其他成員國一致同意，成員國亦可對申請者提出必須達至的要求。北約同時規定，只有歐洲國家才能申請加入，新加入成員亦需有能力，對北大西洋地區安全作出貢獻。

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責任編輯：李俊儀

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