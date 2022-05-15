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【虛擬銀行】匯立獲證監會發牌 推AI理財服務 自動化投資股債基金

理財智慧 14:38 2022/05/15

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近年，全球各地致力推動創新科技，虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank），最近獲證監會發牌，擬在短期內正式推出人工智能（AI）理財顧問服務，買賣貨幣基金、股票基金及債券基金，將會是首家推出智能理財顧問服務的虛擬銀行。

匯立銀行已取得由證監會頒發的第一類（證券交易）牌照，以及第四類（就證券提供意見）牌照，會推出名為GoWealth的智能理財顧問服務。 取代傳統客戶經理角色 智能理財顧問服務，通過算法和機器學習技術，由智能投資系統取代傳統客戶經理的角色，管理客戶的投資組合。據匯立銀行介紹，該行的智能理財顧問將會投資於貨幣基金、股票基金及債券基金，可以預期首批可買賣的基金產品，將會是其合作夥伴安聯投資的基金。 

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

智能投資系統會通過向用戶提出一系列問題，來評估其風險承受能力和投資目標，依照客戶的風險偏好，創建專屬的投資組合。 同時，通過實時數據監測，在市場變動時作出資產調配買賣建議。 該行的GoWealth智能理財顧問服務，目前在試業階段，只供特定客戶試用，預計服務可以在短期內正式推出市場，亦會自動追蹤投資進度 其後再根據客戶的理財目標和風險承受能力結果，提供相匹配的投資組合建議。 在作出投資後，GoWealth會為客戶自動追蹤投資進度，因應客戶的投資目標進度提供提示，並更新投資組合建議。 

該行之前已與資產管理公司安聯投資（Allianz Global Investors）達成戰略合作意向，雙方共同研發全新的財富管理科技方案，提供即時、個人化基金投資組合建議。 在操作上，GoWealth與市場同類能理財顧問相若，客戶可以訂制個人化理財目標及投資計劃。

【吸金力】 本港KOL廣告額排名出爐 鄭秀文首季廣告額登榜首 姜濤匯豐廣告支出最高　【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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