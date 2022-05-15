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烏克蘭深受歐洲民眾支持 勇奪歐洲歌唱大賽冠軍（有片）

環球社會熱點 17:05 2022/05/15

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一年一度的歐洲歌唱大賽如期在意大利舉行，受俄羅斯與烏克蘭戰爭影響，烏克蘭隊獲得歐洲民眾壓倒性支持，並最終奪冠而回。烏克蘭總統澤連斯基恭喜隊伍獲得佳績，並揚言未來會在烏克蘭的馬里烏波爾舉辦賽事。

【烏克蘭戰爭】憂釀全球危機 G7促解除糧食出口限制 【下一頁】

烏克蘭代表隊Kalush Orchestra於上周六（14日），在意大利都靈（Turin）舉辦的第66屆歐洲歌唱大賽（Eurovision）中，演唱改編歌曲《Stefania》。雖然在專業評分不及英國隊，但憑公眾投票的巨大優勢，仍然順利獲得冠軍。

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Kalush Orchestra主唱Oleh Psiuk演唱完畢後呼籲，希望繼續幫助烏克蘭，特別是馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠被困人士。Psiuk表示，民眾可以散發資訊﹑公開討論及要求政府參與來幫助烏克蘭。

【烏克蘭戰爭】普京指芬蘭破壞軍事中立 尋入北約是錯誤 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）高度讚揚代表隊獲勝，並表示希望終有一日，烏克蘭會在烏克蘭城市馬里烏波爾，一個「自由﹑和平及重建」（free, peaceful, rebuilt）城市主辦歐洲歌唱大賽。

英國歌手在Sam Ryder在專業評分中取得283分，一度高據榜首，可惜最終敗予烏克蘭隊。但今次成績已是英國近20年來最佳，再次闖入3甲。

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責任編輯：吳漢培

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