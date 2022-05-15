【烏克蘭戰爭】憂釀全球危機 G7促解除糧食出口限制

烏克蘭是糧食出口大國之一，外界一直憂慮俄烏戰爭將衝擊全球糧食市場。七國集團（G7）警告，俄烏戰爭正威脅貧窮國家的糧食及能源供應，戰爭正轉化為全球危機。G7呼籲，需採取緊急措施，解除俄羅斯阻止烏克蘭糧食出口的限制。德國更指，未來數月或有5,000萬人面臨饑荒。

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主持G7高級外交官員會議的德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，俄烏戰爭已成一場全球危機（global crisis）。貝爾伯克指，俄羅斯選擇故意將現時針對烏克蘭的軍事戰爭，擴大成為糧食戰爭，甚至將糧食戰爭擴大至世界上許多國家，特別是非洲。

貝爾伯克表示，烏克蘭糧食出口佔全球相當大供應額，除非找到解除出口限制的方法，否則在未來數月將有多達5,000萬人面臨饑荒，特別是非洲及中東地區。

她警告，當局需明白後果並非附帶損害，俄羅斯目前正進行混合戰爭，限制糧食出口是刻意選擇的手段。俄羅斯藉此削弱國際社會對俄烏戰爭的凝聚力，俄方亦正為新危機作準備。

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G7發表聯合聲明，承諾向最弱勢的社群提供進一步人道主義援助，將加快協調一致的多變反應，維護全球糧食安全。加拿大外加部長趙美蘭（Melanie Joly）指，加拿大亦是農產品出口大國，隨時準備向歐洲港口派遣船隻，運送烏克蘭糧食予有需要人士。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba） 上周五（13日）表示，願意與俄羅斯就解烏克蘭糧食供應問題，及達成政治協議結束戰爭展開對話，但指至今仍未收到俄羅斯的積極回應

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責任編輯：李俊儀