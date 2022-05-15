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【著數優惠】將軍澳中心「初夏感謝祭」 推1折瘋搶優惠及送福袋

理財智慧 14:38 2022/05/15

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夏天即將來臨，將軍澳中心現正進行「初夏感謝祭」，當中多達170項折扣優惠，送出近35,000元回贈，會員更有機會以1元帶走Go Pro、Apple Watch、iPad、Nintendo Switch、AirPods Pro；由即日起一連3個星期六、日，消費滿200元起即可獲贈餐飲贈券，回贈高達10%。

    點擊圖片放大
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感謝祭集合包括Adidas、豐澤、周大福、Glycel，提供逾170個超人氣品牌折扣優惠，更可以低至1折的優惠價購買原價高達3,640元的精選禮遇，如Glycel鑽白煥肌重生療程（優惠價298元）、KeysToYoung PICO皮秒掃斑嫩膚療程（1折價280元）、CASABLANCA Casa-V舒適羊毛枕（1折價79.9元）、CRYSTALE BY 時尚天然水晶 白水晶手鏈（1折價118.5元）、The Point - Pizza & Pasta棒棒雞（1折價8.8元）等，以及全場最平的2 元Mee...lemongrass咖央鮮油多士。

由5月14日起，一連3個星期六、日，即5月14至15、21至22、28至29日，將軍澳中心推出「快閃消費賞」，消費滿200元起即可獲得獎賞！滿 200元送 20元，滿 400元送 40元，滿 600元送 60元，輕鬆賺取10%回贈，多買多賞！另外，於6月13日至7月10日期間，只要消費滿指定金額即可帶走「生活福袋」、「美容福袋」或「車主福袋」。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

此外，由即日起至5月29日，將軍澳中心聯同東港城推出「消費著數賞」，於將軍澳中心消費滿指定金額，即可同時獲得2大商場電子贈券，總值高達 4,300元，兼同時賺取積分。

另外，The Point 會員由5月30日下午約1時起，登入The Point手機應用程式，可以用HK$1超低價搶走價值高達HK$4,500的心水產品！當中有人氣潮物GoPro、Apple Watch Series 7、Apple iPad、Nintendo Switch 遊戲主機、AirPods Pro；煮婦力捧的BRUNO電陶爐炆煮鍋；OL們愛錫自己必換的Maxcare V面貼、電子拔罐器、按摩暖墊；熱愛動態攝影的話則絕不可錯過GoPro Hero10運動相機！

將軍澳中心「初夏感謝祭」

【快閃消費賞】

日期：由5月14日起一連3個星期六、日（至5月29日）

獎賞1：即日單一消費滿 200元，即可換領 20元餐飲電子贈券（每日名額︰200個）

獎賞2：即日單一消費滿 400元，即可換領 40元餐飲電子贈券（每日名額︰200個）

獎賞3：即日消費（最多2組滿 100元單據）滿 600元，即可換領 60元餐飲電子贈券（每日名額︰200個）

【福袋大放送】

日期：於6月13日至7月10日期間

將軍澳中心 X 東港城【消費著數賞】

日期：由即日起至5月29日

著數1：累積消費滿 20,000元，即可換領 1,000元 將軍澳中心電子贈券及 400元東港城電子贈券，總值 1,400元（名額︰50個）

著數2：累積消費滿 40,000，即可換領 2,000 將軍澳中心電子贈券及 900元東港城電子贈券，總值 2,900元（名額︰50個）

 

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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