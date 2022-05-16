【內房危機】內房物管向好、碧桂園現升逾3%　人行降按息基準、首套房貸利率減20基點至最低4.4%

▲ 【內房危機】人行降首套房貸利率20基點 最低4.4%

內地再放寬房地產政策，人行和中銀保監周日發通告調整差別化住房信貸政策，對於貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減20個基點，二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。以內地4月20日最新發布5年期以上LPR計算，首套自住房的房貸利率由4.6%，降至4.4%。

內房股今日普遍向好，碧桂園 （02007） 高開7.5%，報4.75元，現升3.4%。潤地 （01109） 升0.7%，中海外 （00688） 先升4%後現無升跌，旭輝 （00884） 、新城 （01030） 、時代中國 （01233） 曾升近5%後升約1%。至於物管股亦隨勢上揚，碧桂園服務 （06098） 、融創服務 （01516） 、時代鄰里 （09928） 均一度彈逾5%，其後走勢分化，碧桂園服務倒跌1.4%，融創服務仍升2.5%，時代鄰里升1.6%。

人行、中銀保監續指，各派出機構按照「因城施策」的原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據轄區內各城市房地產市場形勢變化及城市政府調控要求，自主確定轄區內各城市首套和二套住房商業性個人住房貸款利率加點下限。

以按貸款金額50萬元人民幣、期限30年、等額本息還款估算，利率下調20基點，平均每月可減少月供支出約60元人民幣，未來30年內共減少利息支出約2萬元人民幣。

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