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【虛擬資產】憨豆先生與FOMO Lab合作 推出3,333件Mr Bean NFT

理財智慧 14:38 2022/05/15

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英國著名演員路雲艾堅遜（Rowan Atkinson）聯合製作與主演的經典英國電視喜劇《憨豆先生》（Mr Bean）與 FOMO Lab 和 Banijay 等公司聯手推出NFT。3,333 件獨特的 Mr Bean NFT 收藏品將於 5 月 25 日通過 FOMO Lab 的市場 The Avenue 使用加密貨幣 ETH 進行購買。

憨豆先生路雲艾堅遜表示，此舉不僅能為《憨豆先生》動畫系列吸引到更多的注意，還能激發更多創作。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

通過購買憨豆先生NFT收藏品，持有者還可以獲得實物獎勵、競賽和可兌換物品，包括來自第一部動畫系列的已簽名、未出版的憨豆先生手繪劇照。憨豆先生計劃在 2022 年整年再一步與 FOMO Lab　合作推出更多NFT。

在 FOMO Lab 團隊在官方 Discord 上為期待《憨豆先生》NFT 的投資者們設立了一個名為「#show-us-your-bean!」的專屬頻道。

【吸金力】 本港KOL廣告額排名出爐 鄭秀文首季廣告額登榜首 姜濤匯豐廣告支出最高　【下一頁

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【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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