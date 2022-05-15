【北韓疫情】增近30萬發燒 累計42死

北韓早前首次承認當地出現新冠肺炎確診個案，隨之當地便傳出疫情。北韓政府宣布，當地新增接近30萬宗發燒個案，連續3日發燒人數持續上升。同時，當地累計相關死亡個案已突破40宗。

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北韓官媒朝中社周日（15日）報稱，國家緊急防疫司令部指上周五至周六（13至14日）間，當地增加逾29萬宗發燒，總發燒人數超過82萬，當中近50萬已康復，約32.5萬人接受治療。

朝中社指出，當地連續數日增加發燒個案，反映疫情正迅速擴散。北韓同日新增15宗相關死亡，累計達42宗。朝中社稱當地民眾不了解變種病毒Omicron，而且不熟悉治療方法而導致的死亡個案為多數。

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南韓有政府人員透露，可能在下周初向北韓提供防疫及治療支援。據悉，南韓統一部與有關部門協商後，將透過兩韓聯絡辦公室向北韓發出電話通知，提議舉行工作會議討論防疫援助事宜。

然而，韓聯社分析指出，以北韓目前情況估計，南韓的提議難得到北韓積極回應。北韓領袖金正恩日前宣稱，當地疫悄勢頭非無法控制，為封鎖地區及有關部門內的爆發。

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責任編輯：吳漢培