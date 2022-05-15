  • 24°C
香港時間 : 2022515日 (日) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北韓疫情】增近30萬發燒 累計42死

環球社會熱點 15:45 2022/05/15

分享：

分享：

北韓早前首次承認當地出現新冠肺炎確診個案，隨之當地便傳出疫情。北韓政府宣布，當地新增接近30萬宗發燒個案，連續3日發燒人數持續上升。同時，當地累計相關死亡個案已突破40宗。

【北韓疫情】增逾17萬宗發燒 單日多21死 金正恩：建國最大災難 【下一頁】

北韓官媒朝中社周日（15日）報稱，國家緊急防疫司令部指上周五至周六（13至14日）間，當地增加逾29萬宗發燒，總發燒人數超過82萬，當中近50萬已康復，約32.5萬人接受治療。

朝中社指出，當地連續數日增加發燒個案，反映疫情正迅速擴散。北韓同日新增15宗相關死亡，累計達42宗。朝中社稱當地民眾不了解變種病毒Omicron，而且不熟悉治療方法而導致的死亡個案為多數。

【北韓疫情】逾35萬人發燒 6死包括1名Omicron患者（第二版） 【下一頁】

南韓有政府人員透露，可能在下周初向北韓提供防疫及治療支援。據悉，南韓統一部與有關部門協商後，將透過兩韓聯絡辦公室向北韓發出電話通知，提議舉行工作會議討論防疫援助事宜。

然而，韓聯社分析指出，以北韓目前情況估計，南韓的提議難得到北韓積極回應。北韓領袖金正恩日前宣稱，當地疫悄勢頭非無法控制，為封鎖地區及有關部門內的爆發。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

新西蘭總理阿德恩確診新冠 在家隔離一周
2022/05/14
新西蘭總理阿德恩確診新冠 在家隔離一周
【新冠肺炎】全球主要國家口罩令情況（不斷更新）
2022/05/12
【新冠肺炎】全球主要國家口罩令情況（不斷更新）
【新冠肺炎】歐盟將撤飛機口罩令 機場及航班上都無需佩戴
2022/05/12
【新冠肺炎】歐盟將撤飛機口罩令 機場及航班上都無需佩戴
【新冠疫情】世衛：BA.4及BA.5傳染多個國家 錄逾千宗病例
2022/05/12
【新冠疫情】世衛：BA.4及BA.5傳染多個國家 錄逾千宗病例
【新冠肺炎】北韓首認有確診 全境嚴格封城
2022/05/12
【新冠肺炎】北韓首認有確診 全境嚴格封城

你可能感興趣

新西蘭總理阿德恩確診新冠 在家隔離一周
13:10 2022/05/14
新西蘭總理阿德恩確診新冠 在家隔離一周
【新冠肺炎】全球主要國家口罩令情況（不斷更新）
15:51 2022/05/12
【新冠肺炎】全球主要國家口罩令情況（不斷更新）
【新冠肺炎】歐盟將撤飛機口罩令 機場及航班上都無需佩戴
12:05 2022/05/12
【新冠肺炎】歐盟將撤飛機口罩令 機場及航班上都無需佩戴
疫情 北韓 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 金正恩 南韓

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間16:00）

下一篇文章

美國水牛城爆超市槍擊案 疑涉種族歧視 曾直播作案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
【烏克蘭戰爭】普京指芬蘭尋入北約是錯誤 土稱未阻止兩國（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京指芬蘭尋入北約是錯誤 土稱未阻止兩國（不斷更新）
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間16:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款