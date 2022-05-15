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【香港經濟】陳茂波預告失業率數據再攀升　金管局承接百億港元沽盤後流動性仍充裕

宏觀解讀 15:31 2022/05/15

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【香港經濟】陳茂波預告失業率數據再攀升　下調香港GDP預測毋須悲觀、金管局承接百億港元沽盤後流動性仍充裕

香港今年首季經濟實質收縮4%，港府本周下調香港經濟全年增長預測，由《財政預算案》時預測的2%至3.5%，降到1%至2%。財政司司長陳茂波預告，本周公布的2月至4月失業率將進一步惡化，但近一個月疫情逐步受控，社交距離措施亦分階段放寬，只要疫情持續回穩，失業率可望見頂及漸有改善。

香港於1月至3月失業率為5.0%，較去年12月至今年2月的4.5%增加0.5百分點。

陳茂波表示，即使全年經濟預測下調、失業率仍趨升，而且資金逐步外流，但籲市民毋須太悲觀，只要疫情穩步受控、穩住信心，本港經濟可望回穩及稍有增長，並指出新一輪消費券已於4月發放，4月零售和飲食業收益數字應可看到較明顯的回升，預計兩期消費券合共可為經濟帶來1.2個百分點的提振作用。

港府降全年經濟增長目標到1%至2% 原預測增長2%至3.5%，詳情可見【下一頁】

金管局一周承接117億港元沽盤　陳茂波：港元流動性充裕

在資金流方面，陳茂波指出，因應港元近日觸及7.85「弱方兌換保證」，金管局按機制在市場承接共117億港元資金，釋出等值美元，維持港元在兌換保證範圍內。他重申，從2008年至2015年期間，累計有約1萬億元資金流入香港市場，在2015年至18年美國利率正常化周期，資金流出規模只是流入量的12%。

陳茂波續指，本港銀行體系結餘超過3200億元，流動性仍充裕，而且本港有4,657億美元外匯儲備，有能力維持聯繫匯率制度，目前無見到港元和相關衍生工具市場有異常活動。而且港元兌換保證設在7.75至7.85兌一美元之間，實際上下波幅只有1.3%，即使資金流走，也不會令商界面對匯率大幅波動風險。

陳茂波提醒，加息難免會影響到全球資金流向、資產價格甚至經濟活動，也增添企業及市民的貸款利息負擔，而且美國加息速度和幅度都勝前一周期，影響會更大，籲要「保持警惕、持盈保泰、隨機應變」。

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