【灣區創業】中大初創計畫 助5初創公司獲大灣區營業執照 開發呼吸分析儀測燒脂率

德勤中國及阿里巴巴創業者基金的研究報告曾指出，有逾六成初創盼未來3年進軍大灣區。日前，由「粵港澳大灣區青年創業資助計畫」資助的中大MAKE a DASH創業計畫，成功協助中大年輕創業家進駐大灣區的創新創業基地及在內地城市發展初期業務。計畫於過去一年培育出十三家初創團隊，其中五家初創企業已獲得大灣區內地城市的營業執照，昨日在中大創博館舉行閉幕典禮。

MAKE a DASH為初創企業一對一配對創業導師，協助他們將創意概念轉化為可持續的社會或商業商機，並設立階段性目標，尋找商業投資合作機會。計畫支援的初創企業會獲得最高六十萬港元資助及中大配對資金。

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參與計畫的其中五家初創公司獲中大頒發「傑出表現初創團隊」，包括學研科技有限公司、曦健生物科技(香港）有限公司、光子有限公司、稻草教育有限公司和飛天咖啡有限公司。

學研科技有限公司自家設計及開發酮體呼吸分析儀，透過檢測人體呼氣所釋放的酮體（Keto），監測用家的代謝健康和脂肪燃燒率，其傳感器的敏感度較目前同類產品高一千倍。創辦人駱冠文表示，學研正與南華體育會合作邀請運動員測試產品效果，亦會與內地廠商及大型運動品牌合作，為未來量產作準備。

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責任編輯：龍紀瑩