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美國水牛城爆超市槍擊案 疑涉種族歧視 曾直播作案

環球社會熱點 15:11 2022/05/15

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美國再度發生槍擊案，事件最少造成10人死亡。美國紐約水牛城警方表示，槍手懷疑出於種族動機實施襲擊，遇襲者中大部分都是非裔人士。美國警方已拘捕涉事槍手，是一名年僅18歲的白人，據悉他將被控謀殺罪。

紐約流浪漢3小時連環襲擊7名亞裔女 被控仇恨犯罪 【下一頁】

警察局長Joseph Gramaglia在新聞發布會上透露，槍手於當地時間上周六（14日）約下午2時30分，在水牛城（Buffalo）的Tops Friendly超市發動槍擊。槍手抵達超市時已全副武裝，佩戴頭盔，身穿軍裝和防彈衣，且攜帶攝錄機。有媒體報道指，事件在影片直播平台Twitch上直播最少2分鐘。

槍手一開始在超市外向4人開槍，當中3人已證實死亡。一名退休警員曾在店內開槍還擊，但由於槍手身穿防彈背心未有任何效果，他其後亦殺死保安。警方透露，一共有13人遇襲，其中10人已經死亡，剩餘3人情況穩定。遇襲者中4人是超市員工，按種族劃分，則11名為非裔人士，僅2人是白人。

紐約67歲亞裔婦遭男鄰居毒打125拳 臉骨折腦出血 【下一頁】

警方其後進入超市和槍手對峙， 槍手一度用槍瞄準自己，其後在警方的勸說下放下槍及裝備投降。警方其後確認槍手身份，年僅18歲的白人少年Payton Gendron，他目前已被控一級謀殺罪，不得保釋，下周將會舉行聽證會。

美國紐約伊利縣（The Erie county）治安官員John Garcia形容，事件出於純粹的邪惡，槍手是出於種族仇恨而犯罪。據悉涉事超市位於水牛城中心以北約5公里地方，周邊主要都是住宅區，居民多數為非裔人士。

白宮發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，美國總統拜登（Joe Biden）已得悉事件，並指正為受害者及其親屬祈禱。

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責任編輯：李俊儀

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