▲ 【科技女股神】Cathie Wood旗艦ETF創歷來第三差表現 忠實投資者照買帳、年內吸資117億港元

方舟投資創辦人Cathie Wood一度被視為「科技女股神」，其重手押注創新科技的投資風格，在近一年大受考驗，但依然未嚇退忠實投資者。Cathie Wood旗艦主動ETF-ARKK周三價格跌10%，為歷來第三差表現，主要受累Coinbase（美：COIN）季績遜預期，但ARKK同日再吸資4500萬美元，ARKK也「忠於原則」逆市加倉Coinbase。

總計年初至今，ARKK價格大跌61%，但該基金同期淨吸資15億美元（約117億港元）。

本周穩定幣TerraUSD（UST）和其掛鈎加密幣Terra（LUNA）爆發信心危機，引發加密資產相關投資價值大跌，Coinbase周三單日重挫26%。正當同日華爾街同業大手沽貨，Cathie Wood旗下ARKK一周買入86萬股Coinbase。

Cathie Wood 支持者、反對者力量同步增加

Wood堅持投資具顛覆行業潛能的科技股，ARKK倉位愈見集中在高波動股份，引來不少投資界老手批評，但其投資策略獲忠實投資者「真金白銀」支持。ETF Trends研究主管Todd Rosenbluth稱：「相信她策略的投資者會繼續忠於有關策略，並且願用長時間來投資，視近期跌勢為買入機會。」

不過，在忠實投資者繼續買入同時，質疑ARKK的力量也在增加，ARKK最新淡倉增至14.8%，以資產規模78億美元計，押注看淡的資金也達11.5億美元。

相關文章：

【大戶倉位】達利奧旗下橋水上季大額加倉阿里巴巴等中概股 建倉買「股神」巴郡、清倉Tesla

【TWTR】馬斯克目標Twitter2028年收入增4倍 Cathie Wood幾乎清倉Twitter

【科技女股神】ARKK年初至今累挫近五成仍獲散戶力撐 Cathie Wood旗艦基金錄1年來最大吸資

【科技女股神】Cathie Wood批指數基金是重大資本錯置、旗艦ETF近一年遠遠跑輸 馬斯克警示指數基金風險