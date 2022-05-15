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【科技女股神】Cathie Wood旗艦ETF創歷來第三差表現　忠實投資者照買帳、年內吸資117億港元

股市 15:04 2022/05/15

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【科技女股神】Cathie Wood旗艦ETF創歷來第三差表現　忠實投資者照買帳、年內吸資117億港元

方舟投資創辦人Cathie Wood一度被視為「科技女股神」，其重手押注創新科技的投資風格，在近一年大受考驗，但依然未嚇退忠實投資者。Cathie Wood旗艦主動ETF-ARKK周三價格跌10%，為歷來第三差表現，主要受累Coinbase（美：COIN）季績遜預期，但ARKK同日再吸資4500萬美元，ARKK也「忠於原則」逆市加倉Coinbase。

總計年初至今，ARKK價格大跌61%，但該基金同期淨吸資15億美元（約117億港元）。

本周穩定幣TerraUSD（UST）和其掛鈎加密幣Terra（LUNA）爆發信心危機，引發加密資產相關投資價值大跌，Coinbase周三單日重挫26%。正當同日華爾街同業大手沽貨，Cathie Wood旗下ARKK一周買入86萬股Coinbase。

Terra項目方停止增發LUNA幣 幣安恢復LUNA充值提現服務、UST跌穿0.1美元，可見【下一頁】

Cathie Wood 支持者、反對者力量同步增加

Wood堅持投資具顛覆行業潛能的科技股，ARKK倉位愈見集中在高波動股份，引來不少投資界老手批評，但其投資策略獲忠實投資者「真金白銀」支持。ETF Trends研究主管Todd Rosenbluth稱：「相信她策略的投資者會繼續忠於有關策略，並且願用長時間來投資，視近期跌勢為買入機會。」

不過，在忠實投資者繼續買入同時，質疑ARKK的力量也在增加，ARKK最新淡倉增至14.8%，以資產規模78億美元計，押注看淡的資金也達11.5億美元。

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虛擬貨幣 ETF 美股 Cathie Wood

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