  • 24°C
香港時間 : 2022515日 (日) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貓奴狗僕】調查：8成管理層事業成功靠養寵物 從養寵物學會責任心及同理心 24%人指養寵物比實習更重要

理財智慧 14:38 2022/05/15

分享：

分享：

你有養寵物嗎？市場調查公司Kelton Research在美國的一項研究發現，約80%的管理層事業有成，是因為曾經養過寵物，從養寵物學會責任心及同理心，亦有近兩成半人指養寵物比實習更重要。

該研究指，養不論是什麼種類或品種的寵物，都能幫助人們成為一位成功的公司管理人員。調查發現大多數企業高層都有養寵物。該調查訪問了857名管理層，93%的人表示他們的童年船寵物一同成長，83%受訪者與狗一同成長，59%人長大過程中有貓的陪同，另有37%人表示家中曾養鳥、兔子等寵物。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

另外，不論童年曾接觸甚麼種類的寵物，這些管理層均表示，寵物在他們成長的過程中教給他們寶貴的經驗，例如責任感、同理心和創造能力。研究表示，這些特質在職場上至關重要，8成人甚至將他們在事業上的成功，部分歸因於小時候養過寵物。

此外，24%的受訪者表示，童年養寵物的經驗比起第一次實習，帶來更寶貴的知識。77% 的人透露，他們在放狗萌生創業的想法，超過 60% 的人認為養寵物有利他們與同事和客戶建立關係。59% 的人承認養寵物有助於他們跳出框架思考，同時79%高層認為有寵物的同事比較勤奮。

【吸金力】 本港KOL廣告額排名出爐 鄭秀文首季廣告額登榜首 姜濤匯豐廣告支出最高　【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
職場文化 經濟 香港 美國 實習 創業

上一篇文章

【灣區創業】中大初創計畫 助5初創公司獲大灣區營業執照 開發呼吸分析儀測燒脂率

下一篇文章

【科技熱話】工程師曾將改裝iPhone 以8.6萬美元拍賣 今再打造全球首款USB-C AirPods
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款