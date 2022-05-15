【貓奴狗僕】調查：8成管理層事業成功靠養寵物 從養寵物學會責任心及同理心 24%人指養寵物比實習更重要

你有養寵物嗎？市場調查公司Kelton Research在美國的一項研究發現，約80%的管理層事業有成，是因為曾經養過寵物，從養寵物學會責任心及同理心，亦有近兩成半人指養寵物比實習更重要。

該研究指，養不論是什麼種類或品種的寵物，都能幫助人們成為一位成功的公司管理人員。調查發現大多數企業高層都有養寵物。該調查訪問了857名管理層，93%的人表示他們的童年船寵物一同成長，83%受訪者與狗一同成長，59%人長大過程中有貓的陪同，另有37%人表示家中曾養鳥、兔子等寵物。

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另外，不論童年曾接觸甚麼種類的寵物，這些管理層均表示，寵物在他們成長的過程中教給他們寶貴的經驗，例如責任感、同理心和創造能力。研究表示，這些特質在職場上至關重要，8成人甚至將他們在事業上的成功，部分歸因於小時候養過寵物。

此外，24%的受訪者表示，童年養寵物的經驗比起第一次實習，帶來更寶貴的知識。77% 的人透露，他們在放狗萌生創業的想法，超過 60% 的人認為養寵物有利他們與同事和客戶建立關係。59% 的人承認養寵物有助於他們跳出框架思考，同時79%高層認為有寵物的同事比較勤奮。

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責任編輯：龍紀瑩