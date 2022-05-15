【烏克蘭戰爭】普京指芬蘭破壞軍事中立 尋入北約是錯誤

芬蘭因俄羅斯入侵烏克蘭，與鄰國瑞典一同表明，有意尋求加入北約，引起北歐局勢再次緊張。俄羅斯總統普京表示，芬蘭計劃加入北約將嚴重影響兩國的雙邊關係，並指芬蘭打破長年以來的軍事中立是一個錯誤決定。

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）日前通電話，期間尼尼斯特向普京表明，將在數日內決定是否申請加入北約（NATO），表明芬蘭國家安全環境因俄羅斯入侵烏克蘭而改變。

不過，尼尼斯特亦表明，即使芬蘭計劃加入北約，但仍有意持續與俄羅斯發展雙邊關係，處理邊境議題產生的實際事宜，並希望與莫斯科政府以專業態度交涉。

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克里姆林宮事後發出聲明，警告芬蘭若執意加入北約，兩國關係將會出現負面影響，強調兩國過往的關係互惠互利。同時，普京指芬蘭放棄傳統軍事中立政策是個錯誤，克宮更稱芬蘭國家安全未受威脅。

聲明中更指出，普京與克里姆林宮商討俄軍在烏克蘭的軍事行動，以及達成政治解決方案的可能性。普京表示，因為烏方對發展認真及有建設性對話缺乏興趣，俄烏和談暫時被停止。

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責任編輯：吳漢培