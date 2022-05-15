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上海宣布周一起 分階段復商復市

股樓投資 15:49 2022/05/15

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由3月起實施嚴格防疫措施的上海，最新新增1369宗本土感染個案，續較高峰期回落。副市長陳通宣布，將根據有效管控和有序開放的原則，由明日即周一(16日)起分階段復商復市。陳通預計，會有更多的商業網點恢復經營，為市民提供更多和更好的服務。

【俄烏局勢】阿里速賣通俄國合營 傳削減4成員工   詳情請看【下一頁

措施細節方面，在實體零售領域，購物中心、百貨商場、超市賣場、便利店、藥店等商業網點逐步有序恢復線下營業，劃定進出通道，做好人員限流，並推行「線上訂、線下送」和「線下到店消費」服務。餐飲、理髮和洗染服務逐步有序恢復。餐飲服務實行線上、線下外賣。理髮、洗染服務實行錯峰限流。

高盛建議留意3大投資主題 另據盈利指標選出21隻首選港股  詳情請看【下一頁

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至於農貿市場，亦逐步有序恢復。批發市場開展無接觸交易，暫停零售業務，合理控制在場人數和入場採購人數，嚴格落實來場車輛和司乘人員防疫措施。菜市場開展集中採購，有序恢復線下營業，合理控制開攤率和客流量。

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撰文 : 李尚毅

上海醫藥（02607） 港股

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