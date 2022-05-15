【科技熱話】工程師曾將改裝iPhone 以8.6萬美元拍賣 今再打造全球首款USB-C AirPods

歐盟近年正式提出以 USB-C 統一為手機和電子裝置的通用充電器規格，以減少電子垃圾，上月歐洲議會內部市場與消費者保護委員會（IMCPC）亦成功通過投票，意味著將來 iPhone 和 AirPods 產品將採用 USB-C 充電插頭。去年機械工程師皮洛爾（Ken Pillonel）將 iPhone 的 Lightning 充電插頭 換成 USB-C ，成功引起全球話題與討論，最終以8萬6千美元售出。日前皮洛爾又再度替 AirPods 改為 USB-C 充電插頭，成為全球首款 USB-C 的 AirPods 裝置。

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去年10月，機械工程師皮洛爾將iPhone X 改成 USB-C 後，放在 eBay 上拍賣，最終以8萬6千美元（約67.5萬港元）出售，最近皮洛爾再次預告會替 AirPods 充電盒動刀，要將原本 Lightning 改為 USB-C 充電插頭，經過好幾個月嘗試終於成功修改。

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皮洛爾認為每天都要隨身帶很多個充電器很麻煩，決定要將 USB-C 改到 AirPods 充電盒上，從YouTube 片段（按此連結）來看，能發現已經成功改裝，甚至能將 USB-C 插在 AirPods 充電盒上，也能實現充電。皮洛爾預告會將整個 USB-C 改裝 AirPods 項目全面開源，能夠讓有興趣製作的人也能動手嘗試。

另外日前彭博社科技記者 Mark Gurman 也表示，Apple準備在2022年秋季推出 AirPods Pro 2 代和 AirPods Max 新配色，預計有可能新一代 AirPods將會改為 USB-C 。

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責任編輯：龍紀瑩