【滙豐控股5】滙豐傳將以3大理由 反駁分拆亞洲業務建議

多個投資者近日傳出建議滙豐控股(00005)分拆亞洲業務，惟有傳外界未對此建議表達積極反應的同時，滙豐內部亦不贊成有關建議。再有外電報道指，滙豐將以3大理由點出分拆業務的弊處，並已委託投行高盛(美：GS)和企業顧問公司Robey Warshaw，研究分拆建議。滙豐、高盛及Robey Warshaw對傳聞不予置評。

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消息指，滙豐不支持分拆亞洲業務的理由在於第一，涉及高昂的成本，或要再度發行數十億美元債券；第二，分拆須同時獲本港、新加坡、英國和美國等地的監管部門同意，所需時間長達兩至三年；第三,分拆或對集團主要客戶有影響，皆因滙豐貿易融資及全球清算等業務，俱倚靠全球性營運的網絡，分拆將對這網絡構成衝擊。

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