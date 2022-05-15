【分拆滙豐？】滙豐據報計劃反駁分拆建議　指成本高昂而耗時　且會流失大型跨國客戶

匯豐 （00005） 匿名股東上月在倫敦、香港高調呼籲滙豐重組，建議分拆亞洲業務獨立上市，及後有外電報道指平保 （02318） 被視為建議集團分拆的主要推手。英國《金融時報》引述消息人士指，滙豐就有關重組分拆建議，計劃提出反駁，指分拆成本高昂、耗時以年計，且會嚇走該行部分大客。

報道引述消息人士指，滙豐高層認為分拆涉及重新發行數十億美元債券，要英、美、香港、新加坡、內地等監管部門批准，且要少要兩至三年時才能完成，將會分散管理層注意力。高層相信，滙豐全球貿易融資業務、外匯交易業務和美元清算業務，都需要無縫的全球網絡，分拆會破壞該網絡。

高層認為有跨國企業客戶擔心資料數據存放問題

消息人士又指，高層認為分拆會令滙豐失去大型跨國企業客戶，因為該些企業客戶會擔心他們的資料數據，會被存放在內地或香港，且亦對依賴中國央行財政支持感到擔憂。

外電早前報道滙豐已聘請高盛和企業顧問公司Robey Warshaw應對股東重組分拆的要求。滙豐、高盛及Robey Warshaw皆拒絕回應《金融時報》置評要求。

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