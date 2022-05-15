陳茂波料兩期消費券 為經濟提振1.2個百分點 預計失業率漸有改善

財政司司長陳茂波在網誌表示，預計4月份的經濟數據仍然偏弱，經過最近的定期覆檢，我們決定將本港全年經濟增長的預測由原來的2至3.5%，下調到1至2%。他又表示，本周將發表的失業率是2至4月份數字，期內仍反映著疫情高峰期的狀況，故可以預期數字將進一步惡化。惟過去這一個多月疫情逐步受控，社交距離措施亦分階段放寬，只要疫情持續回穩，失業率可望見底及漸有改善。

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他表示，新一輪消費券已於四月發放，本地4月份的零售和飲食業收益數字應可看到較明顯的回升，預計兩期的消費券合共可為經濟帶來1.2個百分點的提振作用。而在包括新一輪保就業計劃等支援企業的措施支持下，營商信心也逐步回穩，4月香港PMI與中小企業務收益動向指數回升。

陳茂波又指，本輪美國的加息速度較對上一次加息週期快及幅度較大，影響或會更大。不過，市場也不斷在調整預期，逐步消化較快加息的風險。

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