【高息股】新創建持股飛機租賃業務 傳獲日本同業70億美元洽購

繼長實(01113)4月出售飛機租賃業務後，新創建(00659)及周大福企業共同持有的飛機租賃公司Goshawk，傳獲日本飛機租賃公司三井住友航空資本(SMBC Aviation Capital) 以70億美元洽購。消息指，雙方或於短期內落實交易。三井住友航空和Goshawk對傳聞不予置評。

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根據網頁資料，Goshawk目前的機隊規模達222架波音及空中巴士等公司所製造的飛機，至於潛在買家三井住友航空，擁有超過700架自有、託管及已訂購飛機，是目前全球最大飛機租賃企業之一。

新創建近年多次出售資產，包括城巴及新巴，廈門集裝箱碼頭集團和蘇伊士新創建權益。公司曾表示，會利用現有的資金收購新業務及項目，相信新業務所提供的現金流和盈利會為股東創造更大價值。新創建上月亦以19億人幣，收購廣西貴梧高速公路40%權益。

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