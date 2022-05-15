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【高息股】新創建持股飛機租賃業務 傳獲日本同業70億美元洽購

股樓投資 14:02 2022/05/15

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繼長實(01113)4月出售飛機租賃業務後，新創建(00659)及周大福企業共同持有的飛機租賃公司Goshawk，傳獲日本飛機租賃公司三井住友航空資本(SMBC Aviation Capital) 以70億美元洽購。消息指，雙方或於短期內落實交易。三井住友航空和Goshawk對傳聞不予置評。

【高息股】香港電訊力爭今年 5G滲透率升至30%   詳情請看【下一頁

根據網頁資料，Goshawk目前的機隊規模達222架波音及空中巴士等公司所製造的飛機，至於潛在買家三井住友航空，擁有超過700架自有、託管及已訂購飛機，是目前全球最大飛機租賃企業之一。

新創建近年多次出售資產，包括城巴及新巴，廈門集裝箱碼頭集團和蘇伊士新創建權益。公司曾表示，會利用現有的資金收購新業務及項目，相信新業務所提供的現金流和盈利會為股東創造更大價值。新創建上月亦以19億人幣，收購廣西貴梧高速公路40%權益。

高盛建議留意3大投資主題 另據盈利指標選出21隻首選港股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

新創建集團（00659） 港股

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