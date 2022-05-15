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里昂推薦22隻 低估值兼具增長能力港股

股樓投資 23:18 2022/05/15

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港股正屆近年低位，然而大行仍建議投資者留意保持盈利能力的股份。其中里昂發表新一份中國市場策略報告，列出23隻低估值，同時具備增長能力的本土以外上市中資股，除了美國上市的諾亞(美：NOAH)外，其餘全在本港上市。

【滙豐控股5】滙豐傳將以3大理由 反駁分拆亞洲業務建議  詳情請看【下一頁

獲納入名單的毎隻股份，都符合5個準則，包括市值高於10億美元，未來3年平均預測股本回報率高於中位數，未來3年預測盈利年均複合增長率高於中位數，獲最少3間大行列入觀察名單，及其毎股盈利獲得市場的一致預測等。

里昂推薦低估值港股名單：

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撰文 : 李尚毅

招商銀行（03968） 港股

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