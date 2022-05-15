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Twitter CEO預計 馬斯克收購交易料可完成

環球政經 17:24 2022/05/15

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電動車生產商Tesla (美：TSLA)  行政總裁馬斯克日前宣布暫緩440億美元收購社交平台Twitter (美：TWTR)，因需等待更多數據來證實Twitter用戶中，垃圾郵件和虛假賬戶佔比不到5%。消息導致Twitter近期股價波動。Twitter行政總裁Parag Agrawal表示，公司雖會為不同可能性作準備，仍相信馬斯克最終會完成收購Twitter的交易。

【社交平台】Twitter盤前重挫18%　Elon Musk稱暫緩收購   詳情請看【下一頁

對於Twitter出現人事變動，消費產品Bluebird主管Kayvon Beykpour和收費產品Goldbird主管Bruce Falck相繼離職，Parag Agrawal回應指公司無法達到用戶增長及收入目標，目前重組管理層的目的是要建立具實力的業務團隊。Parag Agrawal同時表示公司計劃凍結招聘，惟未打算裁員。

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撰文 : 李尚毅

Twitter（美：TWTR） 美股

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