【俄烏局勢】阿里速賣通俄國合營 傳削減4成員工

俄羅斯和烏克蘭戰事爆發，令不少中資企業審視在當地的發展策略。外電報道，內地科網巨企阿里巴巴(09988)在俄羅斯的合營電商企業速賣通俄羅斯（AliExpress Russia）受累戰事波及跨境業務，已裁減4成員工，當中商業部門成為重災區。有關員工都屬自願離職，或轉移至其他地區工作。消息指，公司會否進一步削減員工，視乎及後虧損情況，以及戰事所帶來的影響。

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速賣通主攻跨境網購交易，是俄羅斯最大網上交易平台，截至3月，公司有1,000名員工，並原計劃在莫斯科增加1倍員工，並在物流服務方面創造6,000個就業機會。俄國同時是速賣通最大市場。

除了阿里，兩間中資企業聯想集團(00992)及小米(01810)，也傳低調退出俄羅斯市場，削減在俄國的出貨量。

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