【通脹加劇】印度禁止小麥出口 全球糧食告急

俄羅斯是世界上最大的小麥、大麥和葵花籽油供應國，俄烏兩國開戰令全球糧食供應緊張。在周五（5月13日）印度外貿總局（Directorate General of Foreign Trade）突然宣布即時禁止小麥出口，以應對該國糧食安全受到威脅。市場分析指出，印度限制小麥出口造成的缺口短期內難以被填補，或會做成全球「小麥荒」。

同場加映：【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【同場加映】糧價急升 剖析ESG 可持續糧食基金潛力【下一頁】

據了解，除了俄烏戰事因素之外，最主要的是自今年3月起印度不斷受熱浪和乾旱威脅，3月的氣溫更飆升至1901年以來最高的一次，重創印度的小麥產量。

政府調查發現，印度今年的小麥產量可能只有9,500萬噸左右，比修正後的預估值1.05億噸相差甚遠，這意味着印度國內小麥供應緊張。印度本土都未必夠供應，更惶論外銷。

為了防止當地小麥價格飆漲，印度政府於是宣布立即禁止出口小麥，除非是已簽發不可撤銷信用證的出口，或是印度政府基於糧食安全，特別為高度依賴小麥的國家發出的出口許可，才可被豁免。

印度的小麥產量雖不及俄羅斯，但作為小麥生產大國之一，決定不出口小麥將會對全球糧食供應有較明顯的影響。糧農組織報告表示，國際小麥價格4月份上漲0.2%，另外，烏克蘭港口的持續封鎖和對美國2022年作物狀況的擔憂支持小麥價格漲勢。小麥漲價或多或少引發通脹升溫的預期。

【延伸閱讀】【小米1810】小米涉非法滙款 遭印度扣押當地銀行57億資產【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：【iM Cafe】美國加息未停手 好友反彈只能走？

【同場加映】通脹來勢洶洶 金融能源股當先鋒【下一頁】

【同場加映】達利食品受惠通脹升溫【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：沈春生