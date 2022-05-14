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【通脹加劇】印度禁止小麥出口 全球糧食告急

環球政經 20:15 2022/05/14

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俄羅斯是世界上最大的小麥、大麥和葵花籽油供應國，俄烏兩國開戰令全球糧食供應緊張。在周五（5月13日）印度外貿總局（Directorate General of Foreign Trade）突然宣布即時禁止小麥出口，以應對該國糧食安全受到威脅。市場分析指出，印度限制小麥出口造成的缺口短期內難以被填補，或會做成全球「小麥荒」。

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據了解，除了俄烏戰事因素之外，最主要的是自今年3月起印度不斷受熱浪和乾旱威脅，3月的氣溫更飆升至1901年以來最高的一次，重創印度的小麥產量。

政府調查發現，印度今年的小麥產量可能只有9,500萬噸左右，比修正後的預估值1.05億噸相差甚遠，這意味着印度國內小麥供應緊張。印度本土都未必夠供應，更惶論外銷。

為了防止當地小麥價格飆漲，印度政府於是宣布立即禁止出口小麥，除非是已簽發不可撤銷信用證的出口，或是印度政府基於糧食安全，特別為高度依賴小麥的國家發出的出口許可，才可被豁免。

印度的小麥產量雖不及俄羅斯，但作為小麥生產大國之一，決定不出口小麥將會對全球糧食供應有較明顯的影響。糧農組織報告表示，國際小麥價格4月份上漲0.2%，另外，烏克蘭港口的持續封鎖和對美國2022年作物狀況的擔憂支持小麥價格漲勢。小麥漲價或多或少引發通脹升溫的預期。

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責任編輯：沈春生

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糧食供求 印度 通脹 經濟

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