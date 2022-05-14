【泰國解封】泰銖滙價見5年低位　高盛：泰國放寬旅遊限制　料泰銖未來數月在亞洲新興市場貨幣中相對跑贏

泰銖滙價近月不斷下挫，周五曾觸及34.8泰銖兌1美元水平，2017年5月以來最弱。網上資料顯示本港找換店的泰銖牌價，目前普遍做到每1港元兌4.3泰銖以上。

高盛最近發表報告，認為泰銖在未來數個月，應在亞洲新興市場國家貨幣中相對跑贏，原因包括國內經濟重啟，泰國在過去數周已宣布放寬旅遊限制，該行認為泰國央行對今年旅客人次料500萬至600萬的預測，存在上行風險，同時由於全球經濟增長放緩，全球航運成本可能會達到頂峰，這應該會促進泰國的經常賬戶。

高盛料泰國提早加息 明年第三季利率達2%

報告提到另一原因是認為泰國央行將改變目前偏鴿的貨幣政策，高盛最近將泰國今年的整體CPI預測，由4.5%上調至5%，由國內食品價格的顯著上升勢頭和一些補貼計劃的取消所驅動，且上調泰國核心通脹預測，因進口價格上漲對核心商品價格的轉嫁估計會更多，考慮到這些因素，高盛將該國央行的政策利率提升時間表提前，現料9月底會議上加息25個基點，並預計在年底前總共加息6次，到明年第三季度將最終利率提高到2%。

然而，《日經亞洲》引述三菱日聯銀行首席分析師Teppei Ino認為，泰國緩慢的旅客流正對泰銖構成壓力，指疫情擴散前，中國人佔泰國所有遊客的30%，但暫時不能指望這些遊客重新流入。

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