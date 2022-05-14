【Apple】新款Apple TV 最快將在2022年下半年發布

Apple TV這款數碼多媒體機頂盒在美國很有市場，由2006年推出至今，已發展到支援4K的第六代產品。近日知名關注蘋果產業的分析師郭明錤表示，蘋果將在2022年秋季推出新款Apple TV，新品將改進成本結構。這意味着將來推出的Apple TV售價較便宜，性價比更高。

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目前在售的Apple TV售價分別為179美元（約1,400港元）及199美元（約1,560港元）。相比之下，諸如Google的Chromecast、Amazon的Fire TV等電視盒子的售價貴。

要指出的是，Apple TV的優勢在於蘋果自家的tvOS操作系統、流暢的操作體驗，以及蘋果自家的Apple TV+服務。

此外，Apple TV+已經在Fire TV和Roku等平台上推出，但價格更具競爭力的Apple TV型號仍能刺激該設備的銷售，並有助於為流媒體服務吸引更多用戶，該服務與Netflix和Disney+等公司展開直接競爭。

郭明錤認為蘋果通過整合硬件、內容和服務的戰略，有望縮小與競爭對手之間的差距。相信有了售價更加實惠的Apple TV產品，會更能吸引新客戶。

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責任編輯：沈春生