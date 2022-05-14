【電動車】小米造車廠已建 整車焊裝招標

近期小米（01810）被印度政府凍結資金的確，令其股價走勢強差人意，近日又傳小米汽在北京亦莊建廠，最新消息是開始整車焊裝招標。

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有網媒發現招標代理公司受委託，發布了小米汽車科技有限公司整車焊裝線體項目供應商招募公告，邀請全國供應商參加投標。

該項目概況和招標範圍為：整車焊裝線體範圍。標項目劃分為1個標段，本次招標即為其中的小米汽車科技有限公司整車焊裝線體項目。

其實早在2020年宣告會在北京經開區建整車工廠，其規模為年產量30萬輛，預計2024年開始量產。經過兩年時間，廠房已建立，其面積大約有100個足球場的大小。

有國內網媒報道，指小米汽車供應商招募公告文件中顯示，該項目所在地為上海。於是有分析認為，根據這份招募公告，除已開工建立的北京工廠外，小米會在上海建立第二座工廠。

傳聞在網上傳了不久，即有小米汽車內部人士闢謠，小米汽車並無在上海建廠，只是委託一間上海的招標公司進行相關項目招標。

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責任編輯：沈春生