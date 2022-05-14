  • 24°C
香港時間 : 2022514日 (六) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】小米造車廠已建 整車焊裝招標

環球政經 18:00 2022/05/14

分享：

分享：

近期小米（01810）被印度政府凍結資金的確，令其股價走勢強差人意，近日又傳小米汽在北京亦莊建廠，最新消息是開始整車焊裝招標。

同場加映：【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【延伸閱讀】【小米1810】小米涉非法滙款 遭印度扣押當地銀行57億資產【下一頁

有網媒發現招標代理公司受委託，發布了小米汽車科技有限公司整車焊裝線體項目供應商招募公告，邀請全國供應商參加投標。

該項目概況和招標範圍為：整車焊裝線體範圍。標項目劃分為1個標段，本次招標即為其中的小米汽車科技有限公司整車焊裝線體項目。

其實早在2020年宣告會在北京經開區建整車工廠，其規模為年產量30萬輛，預計2024年開始量產。經過兩年時間，廠房已建立，其面積大約有100個足球場的大小。

有國內網媒報道，指小米汽車供應商招募公告文件中顯示，該項目所在地為上海。於是有分析認為，根據這份招募公告，除已開工建立的北京工廠外，小米會在上海建立第二座工廠。

傳聞在網上傳了不久，即有小米汽車內部人士闢謠，小米汽車並無在上海建廠，只是委託一間上海的招標公司進行相關項目招標。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：【iM Cafe】美國加息未停手 好友反彈只能走？

【延伸閱讀】大行看好小米造車【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：沈春生

開啟hket App，閱讀全文
電動車 北京 汽車科技 小米 iPod

上一篇文章

【新盤情報】何文田瀚名首輪開售反應熱烈 數小時已售出可發售單位95% 港足前隊長陳偉豪拍前隊友促成特色戶成交

下一篇文章

【Apple】 iPod 停產！Classic版有得炒嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款