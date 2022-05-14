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獨子結婚6年無所出 印度父母恨抱孫不成索償500萬

環球社會熱點 17:53 2022/05/14

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北印度烏塔拉坎德邦一對急於抱孫的父婦，近日控告獨生子及媳婦，指他們結婚6年以來都無所出，要求二人在一年內生育，否則要賠償近65萬美元（507萬港元），作為養育及栽培兒子成才的費用、以及精神賠償。

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位於烏塔拉坎德邦（Uttarakhand）、61歲的Sanjeev Prasad表示，與妻子耗盡積蓄為培育兒子Shrey Sagar成材，甚至為了給他最好的生活，在2006年斥6.5萬美元（50.7萬港元）將兒子送到美國接受機師培訓，但翌年卻失業，於是又為兒子提供逾兩年的經濟支持。

35歲的Sagar最終順利成為機師，父母在2016年為他安排與現年31歲的Shubhangi Sinha結婚，希望辛苦大半輩子，退休後能弄孫為樂。

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Prasad稱，他們為兒子舉辦豪華婚禮、花費8萬美元（62.4萬港元）在5星級酒店大排筵席、又送贈名車予兒媳，更支付全數出國度蜜月的費用，只盼二人生兒育女。

Prasad表示，兒子結婚6年至今，都沒有生育打算，使恨抱孫的他們相當困擾，稱最少有孫兒陪伴的話，就會減少痛苦。

Prasad夫婦代表律師AK Srivastava指，他們以「精神虐待」為由，入稟控告兒子，要求兒子在一年內生孩子，否則要賠償近65萬美元（507萬港元）精神損失。Srivastava稱，成為祖父母是每對父母的夢想，他們等了好幾年都未能如願。

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責任編輯：郭麗明

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