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【Apple】 iPod 停產！Classic版有得炒嗎？

環球政經 18:00 2022/05/14

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蘋果公司在今年五月中旬正式宣布停產iPod全綫產品，讓這個曾顛覆全球音樂界的潮流產品劃上句號。iPod是在2001年10月首次上市，現有的最後一批第7代產品iPod Touch將繼續銷售，直到庫存賣完。

同場加映：【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

已歷廿多年頭的iPod，已發布了數10個版本。iPod在推出的最初幾年，仍能歷久不衰，主要是因為基本功能跟iPhone一樣，運行同樣的操作系統，能運行大部分iOS應用程式，而售價較為便宜。有些人把它視作iPhone取代品。隨著iPhone售價大眾化，iPod的愈來愈來少優勢。由2014年開始，蘋果逐步淘汰iPod型號。先停產iPod Classic。2017年，蘋果停產其最小音樂播放器iPod Nano和iPod Shuffle。

在iPod Classic停產後不久，的確在外國掀起一輪小炒風。部分售價在停產幾個月後升至官價的4倍，就連一些Apple翻新版本也賣得比從前的新貨貴。

2020年12月iPod Classick在拍賣網站ebay仍能找到，當時一部二手iPod Classic可以賣到723美元（約5,667港元），較原價升幅高達81％。如果特別版索價更貴，真可以當作古董得待。

至於iPod Touch也曾被炒賣，炒的理由跟iPhone相似，但未能成氣候。

如今還在銷售的新一代為iPod touch（第 7 代）於2019年5月28日推出，配備A10 Fusion晶片，可實現沉浸式的擴增實境體驗和群組FaceTime，以及256GB的儲存空間。不單只有實用性，如今已停產，將來應該還有紀念價值，或許可能像iPod Classic那樣，變成Vintage潮物那樣奇貨可居。

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同場加映：【iM Cafe】美國加息未停手 好友反彈只能走？

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責任編輯：沈春生

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