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【Google】粉絲或會失望！　外媒爆Pixel Watch竟是用四年前舊芯片

科技 19:00 2022/05/14

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有傳Google Pixel Watch使用四年前的芯片，令其在效能、續航方面恐大打折扣。

Google於本同舉行的 I/O 開發者大會正式宣布推出首款Pixel Watch智能手錶，其採WearOS系統。然而，有傳Google Pixel Watch使用四年前的芯片，令其在效能、續航方面恐大打折扣。

據《9to5google》報道，Pixel Watch可能使用三星的Exynos 9110芯片，其於2018年8月發表，採用10nm製程工藝。該芯片其後於三星第一代Galaxy Watch及Galaxy Watch Active、Active 2，以及Galaxy Watch 3等手錶上使用。

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錯過更換芯片組時間

報道又指，Google之所以沒有採用Galaxy Watch 4搭載的5nm製程 Exynos W920，據悉是與開發時間有關。Pixel Watch最早採用Exynos 9110搭配Android 9進行設計，現時已經錯過更換芯片組的時間。但目前Google尚未公開Pixel Watch的實際規格與效能，一切仍待秋季發表才能揭曉。

倘若傳言屬實，意味著Pixel Watch在效能、續航表現上，都會因為使用舊款芯片而大打折扣。《9to5google》分析，若想要追求最好的規格，屆時三星推出的Galaxy Watch 5或會比Pixel Watch更有優勢。

【Google開發者大會】Google推平價新機Pixel 6a 售約3,524元

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責任編輯：廖淑瑩

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