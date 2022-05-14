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【電子錢包】整合個人證件 功能齊全Google Wallet

環球政經 15:52 2022/05/14

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在5月12日舉行的Google I/O開發會上，Google宣布目前在Android手機使用的電子錢包Google Pay將會為Google Wallet取代，並且在功能大躍進，除了提供基本的電子支付功能之外，還可以包羅各式電子證件，如電子車匙、疫苖記錄、交通卡、活動門票、登機證、會員證、學生證等。Google Wallet 將適用於 Android 智能手機，以及WearOS智能手錶，但智能錶將會先推出支付功能。

同場加映：【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

根據Google Wallet產品總監Dong Min Kim在Google官方Blogh的說明，Google Wallet是一個數位錢包的概念，透過應用程式將實體錢包或皮夾裏隨身攜帶的物品數位化，儲存在Google Wallet的數位錢包裏。以前需要隨身攜帶的文件等資訊，都可變成手機中的某項功能。

以飛機登機證為例，存入Google Wallet後，若班機延誤或是臨時更改登機門，用戶就能透過錢包收到通知，或是將大眾運輸票證存到錢包中，當使用Google Maps查看公車或捷運路線時，一旁顯示大眾運輸票證餘額，若餘額不足可以輕觸加值。

除了證件、票卡的數碼化之外，Google Wallet也可存放信用卡或簽帳金融卡，在接受Google Pay的商家，用儲存於錢包內的卡片付款，當實體卡片遺失，用戶在等待補發卡片期間，仍能使用Google Wallet內的虛擬卡片付款。

有消息指，官方新聞稿內容，暗示Google Wallet有望加入香港的八達通卡，在技術上的確可以，但一般都要智能手機具備NFC功能。另一方面，Google需要跟八達通公司接洽有關的交易授權等細節。

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責任編輯：沈春生

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