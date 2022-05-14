【烏克蘭戰爭】俄羅斯停供電芬蘭 指月初起拖欠進口電費

俄羅斯入侵烏克蘭後，英國《BBC》報道指，芬蘭最快周日（15）申請加入北約，俄羅斯作出措施反擊。俄羅斯國營能源供應商RAO Nordic周五（13日）表示，基於芬蘭自月初起一直拖欠付款，決定周六（14日）凌晨起中斷向芬蘭供電。芬蘭稱當地電力供應未受影響，將增加本地發電量。

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俄羅斯國營能源供應商Inter RAO，旗下芬蘭子公司RAO Nordic周五發聲明，指Inter RAO自5月6日起未收到芬蘭支付款項，是過去20多年交易以來，首次出現此情況，因此被逼周六起中斷供電芬蘭。

芬蘭電力公司Fingrid亦發表聲明，稱RAO Nordic因無法從北歐電力交易所（Nord Pool）收到付款，將於周六凌晨1點開始暫停向當地供電。

Fingrid強調芬蘭電力供應充足，俄羅斯進口電力只佔國內用電量1成，將增加向瑞典買電、以及提高本地發電量，彌補俄羅斯斷電。

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Fingrid高級副總裁Reima Paivinen表示，Nord Pool負責電力交易，Fingrid沒有直接參與，只負責輸送電力。Fingrid稱，早前已將俄羅斯的輸電量限制在3分1內，應付俄斷電威脅。

Nord Pool未有回應付款失敗問題，表示只會以歐元、挪威克朗、瑞典克朗和丹麥克朗結算能源款項，從未使用盧布付款。

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責任編輯：郭麗明