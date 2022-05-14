【平板電腦】2022年首季中國平板電腦 出貨量同比增8.1%

正當Mercury Research公布PC桌面電腦出貨量大跌的差不多時間，另一間市調機構IDC亦發布了對中國平板電腦市場調查報告，指出2022年第一季度中國平板市場均價明顯回升。

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2022年第一季度中國平板電腦市場出貨量約676萬台，同比增長8.1%。全球平板電腦2022年第一季度的出貨量同比下降2.1%，達到3,913萬台。

平板電腦細分為消費及商用市場。消費市場出貨約621萬台，同比增長17%。中國平板電腦的家庭保有率在2021年只有19%，相比歐美等發達國家地區，依然較低。不過全國各地具體情況仍有不同：本次疫情影響較大的一綫城市平板電腦的家庭保有率已經接近80%，趨於飽和，因此市場表現較爲平穩。而山東、江蘇、河北等教育大省和東北地區是本次市場需求增長的主要集中地，說明在廣大的非一綫城市地區未來仍有較大增長空間。

商用市場出貨量只有54萬台，同比下降42%。今年上半年的大量採購項目被推遲，乃至取消。2022年的商用市場情況可能還不如疫情剛開始的2020年，畢竟2020年還有國內「人口普查」採購大項目。IDC預計，中國平板電腦商用市場在2022年將徹底進入寒冬。

總而言之，疫情對中國平板電腦市場的影響，起着互動作用。對於消費市場是極大的推動，而對於商用市場則是「雪上加霜」。

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責任編輯：沈春生