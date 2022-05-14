【PC市場】 x86 CPU市場量跌價升 今年首季AMD表現出眾

根據市調機構Mercury Research公布最新數據，在2022年第一季，AMD在x86 CPU市場的份額創歷史最高，佔27.7%，相比較上個季度增加了2.1%。然而，PC處理器出貨量在2022年首季卻暴跌逾三成，跌幅創史上單季之最。

同場加映：【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏

從出貨量佔比來看，Intel要比AMD受影響更大，因Intel下滑到72.3%。桌面電腦出貨急遽降溫，讓AMD和Intel出貨量均受創，可是AMD銷售降幅小於Intel，讓該公司能拉高了市佔比。Mercury的分析師Dean McCarron指出，賣家出清過剩的CPU庫存，讓桌面電腦銷售大減，這對Intel的傷害更勝AMD。

根據報告分析，出貨量大跌主要歸因於受疫情、供應鏈/物流中斷等造成的供貨不足，以至低價入門級CPU的出貨量減少。另一方面，新的移動處理器強勁上升，包括Intel的Alder Lake CPU和AMD的Barcelo和Rembrandt CPU核心，導致移動CPU的價格大大提高，這有助於創造138美元的客戶（台式機和筆記本的組合）平均銷售價格的記錄，這比季度增長超過 10%，比年增長超過30%。



▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：【iM Cafe】美國加息未停手 好友反彈只能走？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠