【晶片短缺】中芯國際主要部件短缺 供應鏈交貨延期多月

近日，中芯國際 （00981）公布今年第一季度業績，營收及利潤都見增長，令股價走高。然而，在業績公布的同時，中芯國際亦指出今年上半年受新冠疫情及國際矛盾等影響，加深了全球半導體行業的不確定性，令晶片供應在短期內呈結構性的緊缺。

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根據中芯國際聯合首席執行官趙海軍等高管出席稱，第一季度疫情主要影響的是中芯國際的天津工廠，天津廠的體量不大，且天津疫情9至10日就結束了，對中芯國際整體影響較小，甚至「影響了就影響了」。深圳的8英寸產能一直在進行擴產，且擴產符合中芯國際預期。

雖然疫情對廠區生產、裝配的影響較少，但由於供應商的交貨延遲，生產流程或推遲幾個月。加上航運航班的減少對中芯國際的產能供應存在影響，其延遲已算入產能中。當前中芯國際在4月份、5月份的訂單目前交付慢一點，但在六月底還是可以完成交付的。

在終端應用上，中芯國際在智能手機、智能家居、消費電子應用第一季度的佔比分別為28.7%、13.8%、23.1%。和上個季度相比，智能手機應用收入佔比繼續下降了2.5%，已經較2021年第一季度下降了6.5%。

對於智能手機終端業務的下降，趙海軍稱，由於烏克蘭戰爭的因素，對手機品牌的影響很大，相關地區的銷售額已經完全沒有。從他看來，全球手機銷量至少要減少兩億部，而且大部分影響的都是中國手機品牌。

但同時，智能手機所用晶片的情況並不相同，像電源管理、MCU、Wi-Fi等晶片仍然處於供不應求的情況，所以情況並不相同。

總體而論，現在產品的不斷升級、萬物交互數字化大趨勢、雲端存儲體量大增、汽車電子需求上海、綠色能源等行業的興起，意味着晶片需求持續提升。

當前全球晶圓製造市場仍處於產能緊張情況，但已經從此前的全面緊缺變為細分領域MCU、電源管理晶片、Wi-Fi晶片的短缺。同時，由於終端電子設備的迭代，更先進產品的短缺情況加劇，較成熟產品需求減少。

對於下游的晶片設計企業來說，具備獨特技術並能打開國際市場的企業將在競爭中存在有一定的優勢。隨着晶片產能和庫存增加，其低端晶片的銷量將會受到影響。

在疫情衝擊下，中芯國際等晶圓製造廠商通過閉環管理，在今年第一、二季所受到的影響較小。但其下游的封測、運輸供應鏈已受到衝擊，如果疫情持續，供應能力或受到較大影響。

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編輯：沈春生