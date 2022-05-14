【蘋果動向】淘汰清單再更新？　外媒爆料蘋果下月恐淘汰多款舊機

▲ 據《macrumors》報道，對於蘋果準備發表於下月發表iOS 16，可能會淘汰4款舊款iPhone，包括「一代神機」iPhone 6s、iPhone 6s Plus，以及初代iPhone SE及iPhone 7。

蘋果（Apple）將於下月WWDC22全球開發者大會發表iOS16，其日前再度釋出iOS 15.5RC準正式版本，最主要更新是針對Apple Cash功能。但有外媒報道，蘋果疑於iOS16推出之時，計劃淘汰4款舊機。

【Apple ID遭入侵】大量網民收到「Apple ID在中國被登入」 如何透過iPhone雙重認證自保？

據《macrumors》報道，對於蘋果準備發表於下月發表iOS 16，可能會淘汰4款舊款iPhone，包括「一代神機」iPhone 6s、iPhone 6s Plus，以及初代iPhone SE及iPhone 7。

【蘋果動向】新iPhone有大改動？ 郭明錤：將棄用Lightning充電接口

至於iPadOS 16，或許會淘汰iPad Air 2、iPad 5、iPad 6、iPad mini 4。雖然去年的iOS 15支援多達19款iPhone，等於從iOS 14到iOS 15沒有淘汰任何一款iPhone。但iPhone 6s系列即使可更新到iOS15，礙於硬件限制，有些功能是無法辦法啟用。

【WWDC】蘋果WWDC 2022下月舉行 抽籤方式決定開發者入場名單

責任編輯：廖淑瑩



《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集：