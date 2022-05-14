新西蘭總理阿德恩確診新冠 在家隔離一周

新西蘭總理阿德恩伴侶蓋福德上周日（8日）確診新冠肺炎後，阿德恩一直在家中隔離。阿德恩周六發表聲明，對新冠肺炎病毒呈陽性反應，會在家隔離一星期，將缺席下周兩項國會發言。

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阿德恩（Jacinda Ardern）辦公室發表聲明，指她在周五（13日）出現症狀後進行快速檢測，呈弱陽性結果。直至周六早上再接受檢測時證實確診，病徵溫和。

阿德恩需在家中隔離一星期至下周六（21日），將缺席下週國會有關減碳排計劃及財政預算的會議。她會在家工作，由副手羅伯遜（Grant Robertson）出席下周一（16日）內閣會議後舉行的新聞發布會。

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阿德恩伴侶蓋福德（Clarke Gayford）上周日確診新冠後，她一直在家隔離。阿德恩周六在Facebook表示，即使盡了最大努力，但最終與家人一同確診，透露3歲女兒妮薇（Neve）亦於周三（11日）確診感染新冠肺炎。

阿德恩指，她和家人與其他確診民眾一樣，需接受在家隔離，形容是「新西蘭人的經歷」（very Kiwi experience）。

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責任編輯：郭麗明