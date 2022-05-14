【拓展業務】進軍能源產業　IKEA宣布今年於美國部署住宅太陽能系統

▲ 瑞典家具品牌IKEA早前宣布，將在今年秋季於美國住宅太陽能重鎮加州部署住宅太陽能系統。至於早已在美國發展住宅太陽能的Tesla，恐怕要與IKEA進行競爭。

太陽能發電一直成為市場焦點，其在美國有更大的市場潛力。瑞典家具品牌IKEA早前宣布，將在今年秋季於美國住宅太陽能重鎮加州部署住宅太陽能系統。至於早已在美國發展住宅太陽能的Tesla，恐怕要與IKEA進行競爭。

IKEA與美國住宅能源服務提供商SunPower Corporation合作展開Home Solar計劃，並先在美國住宅太陽能重鎮加州推出服務，其中加州在美國太陽能市場佔約40%的重要地位。IKEA 執行長兼永續長Javier Quiñones表示，該計劃可以讓更多人檢視與控制能源需求，未來目標是在更多地區提供潔淨能源服務。

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IKEA積極發展再生能源

然而，IKEA未有詳細說明住宅太陽能系統的安裝方法，以及價格問題，但根據美國消費者事務局資料顯示，扣除聯邦稅收減免後，在美國安裝太陽能板的平均成本約為 12,000美元（約94,195港元）。

IKEA近年積極發展再生能源，在2021年開始於瑞典銷售再生能源電力，以新渠道允許住戶購買太陽能和風能電力，同時在英國等其他11個市場售賣太陽能板。

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至於Tesla的太陽能屋頂Solar Roof與SunPower主打的太陽能產品不同，前者是利用全黑的太陽能電池取代現有屋頂；SunPower則是在屋頂上架設太陽能板，為傳統型的太陽能模組。

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責任編輯：廖淑瑩

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