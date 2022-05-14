【旅遊趨勢】疫後報復式旅遊　Trip.com：亞太區四月後旅遊復甦加快

▲ 據攜程集團（Trip.com）的數據顯示，由4月1日至5月5日，平台在亞太區的總訂單數量按年增長54%，比3月的22%有顯著增加。

隨著各國陸逐開放邊境，全球旅遊業有望復甦。據攜程集團（Trip.com）的數據顯示，由4月1日至5月5日，平台在亞太區的總訂單數量按年增長54%，比3月的22%有顯著增加。數據反映旅客信心正逐步回升，其中一個亞太區國家的住宿預訂更按年增加130%。

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Trip.com的最新數據分析顯示，旅遊消費者信心正在逐步回升，而多個亞洲市場近期的預訂數量更有大幅增長。其中，泰國從5月起，不再要求已完全接種疫苗的國際旅客，在起飛前或抵達泰國時進行新冠病毒測試。受惠於防疫措施放寬，旅行產品的預訂數量亦正在相應上升。在4月份，Trip.com泰國站的整體預訂數量（包括航班、住宿、汽車租賃及景點門票／本地團）按年增長85%；獨立航班預訂數量按年增長 73%，而住宿預訂數量的按年增幅更為顯著，達到130%。

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泰國、越南住宿預訂激增

另外在4月22日（周五），即泰國宣布已完全接種疫苗的入境旅客無需再接受新冠病毒測試當日，查看當地酒店資料的Trip.com用戶數量，較對上一個周五增加29%，而Trip.com的國內航班預訂數量則增長約20%。

早在3月向國際旅客全面開放邊境的越南，當地旅遊業出現大幅反彈。在4月份前往越南的國際遊客達到10.14萬人次，為去年同期5倍以上；同時，國內旅遊的意欲亦激增，攜程集團資料顯示，與2021年相比，國內酒店預訂量按年增長247%。

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責任編輯：廖淑瑩

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