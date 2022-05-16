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【大戶倉位】阿里巴巴高開4.6%　達利奧旗下橋水上季大額加倉阿里巴巴等中概股、建倉買「股神」巴郡、清倉Tesla

股市 09:20 2022/05/16

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達利奧旗下全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）向美國證交會提交13F文件，披露今年第一季末最新倉位。達利奧近年看好中國發展，在上季中概股股價大跌時，橋水基金照加倉阿里巴巴（美：BABA）在內的中概股ADR，橋水上季加倉阿里巴巴共321萬份ADS，持股數目單季增75%，阿里巴巴持股最新值8.14億美元，貨值單季增60%，也成為橋水在美股市場的第6大持股。

若不計ETF產品，阿里巴巴更成為橋水第二大持股美股個股，僅次於日用品美股P&G（美：PG）。

阿里巴巴高開4.6%，報86元。

除了阿里巴巴外，橋水上季也增持蔚來（美：NIO）、理想汽車（美：LI）、小鵬汽車（美：XPEV）三大電動車中概股。

橋水建倉買「股神」旗艦　清倉Tesla

其他股份方面，橋水上季建倉「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡B股（美：BRK.B）、重型機器生產商卡特彼勒（美：CAT）、Airbnb（美：ABNB）等，並增持沃爾瑪（美：WMT）、可口可樂（美：KO）、百事（美：PEP）。

減持股份方面，橋水上季清倉特斯拉（Tesla，美：TSLA），不過橋水前一季只持有25,488股Tesla，市值僅2693.5萬美元，並非基金重倉股。橋水同季也減持家得寶（美：HD）、勞氏（美：LOW）等，清倉電訊商Verizon（美：VZ）、汽車服務商AutoZone（美：AZO）。

橋水首季持倉規模248.07億美元（約1947億港元），按季增44.2%。

【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（歡迎觀眾問股）

相關文章：

【對沖基金】橋水旗下中國基金上季規模增長約13%至61.5億美元

美股 H股 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） Airbnb（美：ABNB） 電動車 阿里巴巴－SW（09988） ADR 基金 巴菲特

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