【北韓疫情】增逾17萬宗發燒 單日多21死 金正恩：建國最大災難

北韓新冠肺炎疫情持續蔓延，北韓官媒朝中社周六（14日）報道指，當地過去單日新增逾17萬發燒病例、21人死亡。北韓領袖金正恩表示，現時境內的惡性傳染病傳播、屬建國以來最大災難，強調有信心控制疫情蔓延。

北韓逾35萬人發燒 6死包括1名Omicron患者（第二版）【下一頁】

韓聯社周六引述朝中社報道，國家緊急防疫司令部，在金正恩主持的政治局協商會議報告指，北韓過去單日新增17.44萬發燒病例，21人死亡。當地自4月底至今，累計錄逾52.4萬人發燒、當中有約24.4萬人痊愈、逾28萬人正接受隔離治療；另有27人死亡，包括一名Omicron患者。

金正恩形容境內惡性傳染病傳播，是建國以來最大災難，但強調疫情並未失控，目前只在封鎖地區及有關單位蔓延，呼籲全國要維持組織和控制能力，有信心在最短時間內克服疫情。

北韓首認有確診 全境嚴格封城 【下一頁】

金正恩批評，北韓所面臨的衛生危機源於黨員無能及失職，要求官員研究其他發達國家的防疫政策、經驗及成果非常重要，特別要借鑑中國的豐富防疫經驗。

南韓分析認為，金正恩或不接受南韓總統尹錫悅提出的抗疫合作提議，打算實施類似中國的高強度封鎖政策。

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責任編輯：郭麗明